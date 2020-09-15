РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Региональный оператор Люберец по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 17 сентября в прямом эфире на YouTube-канале проведет розыгрыш пяти телевизоров, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Счастливых обладателей выберут с помощью генератора случайных чисел.

«Прямой эфир пройдет на YouTube. Понаблюдать за выбором победителя сможет каждый желающий - в этот день розыгрыш пройдет в открытом доступе рядом с контейнерной площадкой по адресу: проспект Гагарина, дом 22, корпус 1», - говорится в сообщении.

Каждому лицевому счету абонента будет присвоен порядковый номер, который загрузят в сервис выбора случайных чисел. Запускать генератор случайных чисел будут независимые эксперты, среди которых представитель ППК РЭО, водитель мусоровоза, корреспондент телеканала 360 и юный житель Люберец Ярослав, который каждый день во время прогулки наблюдает за работой мусоровоза в его дворе.

Специальная акция «За что телевизор?» проводилась с 10 августа по 10 сентября для добросовестных абонентов регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», которые вовремя оплачивают услугу «Обращение с ТКО» и не имеют задолженности. Для участия в акции нужно было зарегистрироваться в личном кабинете на сайте, оплатить услугу по вывозу отходов и убедиться в отсутствии задолженности.