РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске 26 и 27 сентября пройдет турнир по конкуру и выездке на Кубок памяти первого мэра города Александра Никулина, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» городского округа Подольск МО» в соцсети «ВКонтакте».

«В КСК «Фаворит» 26 и 27 сентября будут проходить региональные открытые личные соревнования для детей и взрослых по конному спорту «Традиционный турнир по конкуру и выездке на Кубок памяти Никулина». Призовой фонд турнира составит 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Посмотреть соревнования могут все желающие бесплатно в КСК «Фаворит», который находится в деревне Бородино на Варшавском шоссе, 1. На состязаниях можно будет выполнять и подтверждать спортивные разряды до II включительно. Турнир состоится с соблюдением всех мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Приглашают взрослых всадников, детей, юношей, спортсменов-любителей, начинающих всадников. На одной лошади можно будет делать не более трех стартов, если она старше 4-5 лет – то не более одного.

Александр Никулин возглавлял администрацию Подольска с 1991 по 2003 год. В это время в городе появились новые важнейшие объекты, среди которых: дом ветеранов, станция скорой помощи, мост через реку Пахру, Ледовый дворец. Была запущена троллейбусная линия, создан КСК «Фаворит», в котором он сам очень любил бывать.