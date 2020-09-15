РИАМО - 15 сен. Ремонт поврежденного баржей Крымского моста в Москве не мешает передвижению других кораблей, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Ранее проплывающая баржа повредила один из рельсов строения Крымского моста, при этом несущие конструкции не пострадали.

В настоящее время рабочие проводят демонтаж поврежденного элемента Крымского моста. Ремонтники проводят сварку конструкции под наблюдением сотрудников полиции. Кроме того, проводится оценка ущерба, нанесенного сооружению.