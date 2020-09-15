РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Люберецкие баскетболисты завоевали золото на XII турнире памяти В. Н. Королева среди команд юношей 2010 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Соревнования проходили 12 и 13 сентября в Раменском.

«Люберецкие баскетболисты из команды «Спартак» показали отличную игру и стали победителями турнира. Поздравляю ребят и их тренера Юрия Гамбурга с заслуженной победой!» - отметил Ружицкий.

Он добавил, что по итогу встречи лучшим игроком турнира стал житель округа Дмитрий Белых.