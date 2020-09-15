РИАМО - 15 сен. В Общественной палате РФ в Москве прошла VI торжественная церемония вручения общественных премий «За выдающийся вклад в военную медицину», в церемонии приняли участие сотрудники Главного военно-медицинского управления министерство обороны России, передает корреспондент РИАМО.

«На протяжении многих столетий военные медики всегда являлись надежной защитой не только нашей армии, но и всего нашего гражданского населения. Пример тому то, в каких условиях наши специалисты организовывали военную помощь во время пандемии», - сказал начальник Главного военно-медицинского управления министерства обороны Дмитрий Тришкин.

Председатель правления фонда «Поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы», заслуженный врач России, полковник медицинской службы запаса Владимир Ханьжов добавил, что премию должны были вручать в середине июня, но вручение пришлось перенести из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Сегодня мы наконец эту премию вручаем. Сегодня мы поздравили восемь лауреатов, которые получили наши премии. Это вручение было достойным, это лидеры и маяки нашей военной медицины», - добавил Ханьжов.

Премию в номинации «За большой вклад в организацию медицинского обеспечения войск и развитие военно-медицинской службы» получил начальник девятого лечебно-диагностического центра министерства обороны РФ Константин Кувшинов.

За высокий профессионализм при оказании медицинской помощи премиями удостоены главный пульмонолог ГВКГ имени академика Бурденко министерства обороны РФ Андрей Зайцев и начальник отделения гнойной хирургии ЦВКГ имени Вишневского Андрей Кисленко.

За выдающиеся достижения в развитии военно-медицинской науки премию получил начальник Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ Сергей Чепур.

Премии в номинации «За выдающийся вклад в спасение пострадавших в войнах, терактах и стихийных бедствиях» получили начальник центра анестезиологии Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Сергей Апевалов, начальник отделения неотложной травматологии Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Артур Каримов и преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова Артем Пичугин.