РИАМО - 15 сен. Сообщения о том, что в центре современного искусства «Винзавод» продается некое здание, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы появилась информация о том, что на территории «Винзавода» можно будет приобрести здание площадью 160 квадратных метров.

«Мы заявляем, что на территории центра нет объектов, принадлежащих правительству Москвы. Информируем также, что никакие помещения на территории центра на сегодняшний день не выставлены на продажу», - говорится в сообщении.

Также в центре призвали департамент городского имущества и правительство Москвы разместить достоверную информацию о продаваемом объекте.