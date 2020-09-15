РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. В Люберцах 26 и 27 сентября пройдут футбольные матчи среди детских дворовых команд в рамках ежегодного турнира «Кожаный мяч», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Турниры начнутся в 11:00. К участию приглашаются увлеченные футболом ребята в нескольких возрастных категориях: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. Формат игры 6+1 (+5 запасных), 2 тайма по 20 минут. Собрать команду своего двора и отправить заявку организаторам турнира можно до 24 сентября по телефону: 8(495)514-94-24 или на почту: mofb@inbox.ru», – говорится в сообщении.

Матчи пройдут в микрорайоне Самолет на улице Вертолетной, дома 18 и 24, улице Дружбы, дом 3, улице Камова, дом 10.

«Кожаный мяч» – крупнейшее массовое всесоюзное и всероссийское соревнование по футболу среди детских команд. С инициативой проведения выступил советский вратарь Лев Яшин 56 лет назад. Первый турнир собрал около 170 тысяч футбольных команд со всего Советского Союза.