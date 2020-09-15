РИАМО - 15 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал программу социальной ипотеки важной мерой поддержки учителей, врачей и других подмосковных специалистов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В доме правительства Московской области вручили сертификаты на субсидии по соципотеке еще 23 подмосковным учителям и 20 молодым педагогам. Всего в этом году социальную ипотеку получили 110 специалистов сферы образования.

«Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручим 365 свидетельств – учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье», - сказал Воробьев.

Губернаторская программа соципотеки реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования. Кроме того, подмосковное правительство оказывает учителям и другие меры поддержки. В частности, предусмотрены «подъемные» в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, а также доплата за классное руководство.

«Квартира для педагога - это важная мотивация. И если раньше все преподаватели мечтали о столичных школах, то сегодня работа учителем в Подмосковье - это престижно и привлекательно», - сказал учитель физкультуры школы №2 из Шатуры Максим Селезнев.

За четыре года участниками программы «Социальная ипотека» стали более 1,7 тысячи человек.

«Это очень хороший проект! У нас с супругом двое детей, в Московской области мы снимаем квартиру, а хочется, конечно, приобрести свою. Теперь начнем присматривать жилье, хочу дальнейшие годы посвятить работе в Подмосковье», - сказала учитель начальных классов гимназии в Протвине Виктория Черепова.