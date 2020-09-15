РИАМО - 15 сен. Ресурсоснабжающая организация МУП «Теплосеть» исполнила требование Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета за отопление жителям дома №92 по улице Шибанкова в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Точная сумма перерасчета составила 1 миллион 162 тысячи рублей. Автору обращения в Госжилинспекцию вернули более 7 тысяч рублей», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Житель попросил посодействовать в проведении корректировки платы за отопление по итогам 2019 года, применяя зафиксированный счетчиком фактический объем потребления.

Документарная проверка показала, что необходимая корректировка в установленный срок не была проведена.

«Между тем, правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что размер платы за отопление должен корректироваться в 1-м квартале года, следующего за расчетным», – пояснила Федина.

Инспекторы направили в «Теплосеть» письмо о необходимости соблюдения жилищного законодательства. В установленный срок организация отчиталась об исполнении требования надзорного ведомства, прислав инспекторам копии платежных квитанций в качестве подтверждения.