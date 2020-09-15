РИАМО - 15 сен. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Московской области составил в августе 2020 года 99,8%, по сравнению с прошедшим месяцем он снизился на 1,11%, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

При этом на 1-5% вырос индекс потребительских цен на сахар-песок, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, на рыбу живую охлажденную, на муку пшеничную, свинину (кроме бескостного мяса), горох и фасоль. Значительно прибавили в цене апельсины – 13,25%.

«Зафиксировано снижение цен на другие продовольственные товары: картофель – на 31,03%, лук репчатый – на 23,39%, помидоры свежие – на 14,48% и огурцы свежие – на 13,31%», – говорится в сообщении.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Подмосковью составила в августе текущего года 4558,68 рубля. По сравнению с июлем его стоимость уменьшилась на 4,62%.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с июлем 2020 года увеличились на 0,51%. На 3,29% подорожали импортные подержанные легковые автомобили. Кроме того, в цене прибавили анальгин отечественный – на 2,32%, линекс – на 2,16%, корвалол – на 2,01%.

Цены и тарифы на услуги по сравнению с июлем 2020 года снизились на 0,11%. Услуги гостиниц и прочих мест проживания подорожали на 2,21%, в тоже время снизилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 5,15%.