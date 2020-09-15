РИАМО - 15 сен. Серпуховский историко-художественный музей при поддержке Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и крупных региональных музеев представляет художественно-философский выставочный проект «Мир, сотворенный заново», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Проект посвящен русской художественной культуре конца XIX – начала ХХ веков – непростому периоду, сформировавшему общемировое представление о русском искусстве.

«В проекте: 87 шедевров из 7 музеев страны, более 20 ярчайших имен – Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк, Юон и свыше 10 художественных направлений – импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм и другие», – говорится в сообщении.

Большую часть выставки «Мир, сотворенный заново» составляют произведения из собраний региональных музеев страны, поскольку именно они оказались счастливыми обладателями картин авангардных художников, многие из которых покинули страну, а их искусство было подвергнуто резкой критике. Тогда же, в начале ХХ века, в Серпуховском музее окажутся эталонные полотна королевы русского авангарда – Натальи Гончаровой, чье имя наряду с Кандинским и Малевичем знают во всем мире.

Отправной точкой для реализации проекта стала работа художника Константина Юона из коллекции Серпуховского музея – графический лист «Адам и Ева», созданный мастером в 1908-1909 годах для серии «Творение мира».

Экспозиционное пространство делится на семь тематических разделов – от первозданного хаоса до мира, измененного человеком. И сегодня человек продолжает преобразовывать мир, что неизбежно влечет последствия, о которых так или иначе придется задуматься.