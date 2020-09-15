РИАМО - 15 сен. Железнодорожники установили первую арку на Каланчевском путепроводе, сборка конструкции проводилась 45 дней рядом на стапелях стройплощадки, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Надвижку арки на новые опоры осуществили с помощью домкратов по специальному накаточному устройству, не останавливая движение поездов. Длина арки составляет 83 метра, вес – 600 тонн.

«В октябре запланирована надвижка второго арочного строения. Параллельно осуществляется сборка третьей конструкции. До конца года планируется установить три арочные конструкции будущего путепровода, по которому в перспективе пойдет четвертый главный путь. Всего на Комсомольской площади будет построено три путепровода с девятью арочными конструкциями», – сказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Реконструкция участка Москва-Каланчевская–Курский вокзал ведется в целях дальнейшего развития МЦД-2 Нахабино – Подольск и запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Проектом предусмотрено строительство на участке двух дополнительных главных путей.

Работы ведутся на двухкилометровом участке железной дороги, вдоль которого возводятся подпорные стены. Также реконструируются автомобильный путепровод на улице Казакова, укрепляются опоры на автомобильных путепроводах на Старой и Новой Басманной улицах, а также пешеходном мосту в Хомутовском тупике.

На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство нового вестибюля, который будет иметь сквозной проход и соединит Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь.