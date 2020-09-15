РИАМО - 15 сен. Более 27 тысяч раз за семь месяцев 2020 года молодые родители обращались за помощью в подмосковные отделения катамнеза, в Московском областном перинатальном центре за это время провели 8 045 консультаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Щелкове провели 6 219 консультаций, в Видном – 2 006 консультаций, в Наро-Фоминске – 2 894 консультации, в Коломне – 7 857 консультаций.

«В Московской области функционирует шесть перинатальных центров. Каждый из них предоставляет уникальную возможность наблюдаться в отделении катамнеза. Это отделение динамического мониторинга состояния детей первых трех лет жизни из групп перинатального риска, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, низкой массой тела и детей из группы риска по формированию хронической патологии», – сказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Катамнез проводится с целью профилактики различных хронических заболеваний, связанных с врожденной и перинатальной патологией. Он позволяет провести раннюю диагностику этих заболеваний, разработать индивидуальный план возможного решения проблем, мешающих нормальному росту и развитию детей.

Отделение катамнеза создали в помощь участковой педиатрической службе. Дети наблюдаются здесь до трех лет.