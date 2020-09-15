РИАМО - 15 сен. В парке Электрогорска на самой большой детской площадке в округе разместят 28 игровых элементов, работы по благоустройству парка продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На данный момент ведется установка элементов детской игровой площадки. К 25 сентября работа должна быть завершена», – рассказал глава города Денис Семенов.

Игровой комплекс будет состоять из 28 элементов. Здесь появятся теннисный стол, батут, тарзанка, канатная сетка, балансир, качели «Мама-ребенок», игровые панели. Площадка подойдет для детей разных возрастов.

«Подготовлено основание для установки модульного туалета. Он будет состоять из трех блоков: женского, мужского и для людей с ограниченными возможностями», – отметил Семенов.

Благоустройство парка проводят в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды».

Торжественное открытие городского парка культуры и отдыха планируют провести 3 октября.