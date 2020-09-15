РИАМО - 15 сен. Наземный транспорт в столице дезинфицируют 4-6 раз в день, процесс осуществляется в депо и на конечных станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Всего за неделю для дезинфекции наземки уходит 100 тысяч литров дезинфицирующих растворов. Это около 15 тысяч литров транспортных антисептиков в день», – уточняется в сообщении.

Для дезинфекции наземного транспорта Москвы используются средства на щелочной основе с хлором, которые являются особенно эффективными против бактерий и вирусов. Такими средствами ежедневно обрабатываются 100% поверхностей внутри состава, особенно поручни, сиденья и валидаторы.

Кроме того, 10 тысяч водителей «Мосгортранса» до и после смены проходят медицинский осмотр. Им измеряют температуру, давление и пульс.

Жителям города напомнили, что нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

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- Covid‑19 обнаружили на поверхностях столичного метрополитена и в лечебных учреждениях. Это доказывает опасность заражения при контакте с поверхностями.

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах.



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.