РИАМО - 15 сен. В Доме культуры Электрогорска открылся Культурно-просветительский центр, его появление стало возможным благодаря проекту «Наше наследие», который получил премию в конкурсе губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Автором проекта выступила один из создателей и руководителей образцового детского фольклорного ансамбля «Рябинушка» и казачьего вокального ансамбля «Златая Русь» Ирина Колягина. Она же будет руководить деятельностью нового центра.

«В рамках открытия центра прошла встреча со священником Никольского храма деревни Васютино Иоанном Шумиловым. Отец Иоанн провел просветительскую лекцию «Церковное новолетие (1/14 сентября): летоисчесление и календарь в России», - говорится в сообщении.

Открыть центр помогла депутат городского совета Ольга Дорофеева. На открытии присутствовали руководитель литературного объединения «Госьбужье» Михаил Шариков, руководитель образцового детского фольклорного ансамбля «Рябинушка» и казачьего вокального ансамбля «Златая Русь» Роман Колягин.

В центре планируют проводить мероприятия с привлечением представителей церкви, ученых, этнографов, музыкантов. Здесь же организуют небольшой читальный зал с духовной литературой.

Кроме того, будет также экспозиция предметов из краеведческого музея Электрогорска. Для желающих проведут экскурсию и расскажут о жизни, быте, народных традициях и обычаях русского народа. Куратором выставки является заведующая музейным отделом ДК Елена Пушкарева.