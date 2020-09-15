РИАМО - 15 сен. В парке культуры и отдыха имени Олега Степанова городского округа Серпухов 19 сентября пройдет проект «Назад в СССР», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Посетители полностью смогут окунуться в советскую эпоху. В парке будут представлены локации: мое пионерское детство (игры эпохи), турпоход, «Застольные песни» с гармонистами, ретробиблиотека, Олимпиада-80, квест «Зарница», выставка ретрографий, фотозона.

«На сцене будут проводиться различные конкурсы, зарядки. В программе также выступление оркестра народных инструментов, танцы народов СССР, песни советских времен», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день пройдет выставка ретроавтомобилей. Для гостей мероприятия будут работать буфет, кафе, также можно полакомиться сладкой ватой и шоколадным эскимо.

Начало мероприятия в 12:00.