РИАМО - 15 сен. Новую школу возведу в Электрогорске на улице Чкалова в 2021 году, в ходе еженедельного объезда глава Электрогорска Денис Семенов посетил стройплощадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Строительство идет по графику», – отметил Семенов.

Он подчеркнул, что сейчас завершаются кровельные работы и проводится обустройство основания под будущий стадион. В скором времени стартует монтаж и установка первой партии оконных блоков.

Сейчас перед строителями стоит задача провести коммуникации и запустить отопление, чтобы начать работы по внутренней отделке помещений.

Школу на улице Чкалова строят в рамках государственной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство новых школ».