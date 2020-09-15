РИАМО - 15 сен. В рамках областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» на 12 площадках в Электрогорске 12 сентября высадили порядка 500 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Активисты высадили саженцы клена, туи, сирени, ели, рябины, кустов спиреи и белого дерна на придомовых территориях и территориях муниципальных учреждений. У школы № 14 пришедших посадить деревья приветствовал глава Электрогорска Денис Семенов. Он поблагодарил жителей, которые внесли свой вклад в восстановление зеленых насаждений.

«Хочу также сказать спасибо нашим крупным предприятиям, которые помогают нам в приобретении материала. В этом году - это компания «Кроношпан» и депутат Александр Матюшин», - отметил Семенов.

В акции приняли участие представители городских предприятий, сотрудники администрации, члены местного отделения партии «Единая Россия», «Молодогвардейцы», волонтеры, члены общественного объединения многодетных семей «Родное гнездо», неравнодушные жители и многие другие.

Всероссийская акция «Сохраним лес!» проводится в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Всероссийского общества охраны природы, министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.