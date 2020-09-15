РИАМО - 15 сен. Сотрудники Росгвардии оказали помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, случившемся на Володарском шоссе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями крупного дорожно-транспортного происшествия на Володарском шоссе в Московской области. Столкнулись грузовой и легковой автомобили», – уточняется в сообщении.

Сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия, вызвали специалистов экстренных служб и до их прибытия оказали доврачебную помощь пассажиру легкового автомобиля.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, а пассажир получил травмы.