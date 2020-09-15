РИАМО - 15 сен. В Подмосковье работники поисково-спасательного отряда №20 «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками лесной охраны и добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт» помогли выбраться из леса заблудившейся девушке с двумя детьми, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел 14 сентября в лесном массиве городского округа Клин. 22-летняя девушка пошла в лес за грибами с племянниками в возрасте 6 и 11 лет. Когда девушка поняла, что заблудилась, то позвонила в Единую службу экстренной помощи «Система-112».

«Зафиксировав координаты потерявшихся, специалисты порекомендовали им оставаться на месте. Прочесав около четырех километров лесного массива, используя звуковые сигналы, спасатели обнаружили девушку с детьми в болотистой местности», - сказал старший смены Иван Арсентьев.

Заблудившиеся замерзли, но в медицинской помощи не нуждались.