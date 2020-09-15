РИАМО - 15 сен. Клуб «Активное долголетие» откроют 17 сентября в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова в подмосковном Серпухове, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Начало мероприятия в 12:00», – уточнила Фаевская.

Для участников мероприятия подготовлены различные мастер-классы: живопись, поделки своими руками, йога, обучение технике эбру, а также выступление вокальной народной группы «Прялица».

В клубе жители старшего поколения будут заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами, а также творчеством. Все занятия бесплатные.

С 1 августа для граждан старшего возраста возобновились занятия на открытых площадках вне зданий, строений и сооружений. С 15 августа возобновили свою работу клубы «Активное долголетие», проводятся занятий в помещениях.