РИАМО - 15 сен. Вирусолог и академик РАН Вадим Покровский заявил, что успех российской вакцины от Covid-19 «Спутник V» будет зависеть от частоты побочных эффектов при его применении, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что во время пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса побочные эффекты возникли у 14% из 300 привитых добровольцев. По его словам, получившие вакцину люди жаловались на повышение температуры тела, слабость и мышечные боли в первый день после инъекции.

«В будущем, когда эту вакцину станут сравнивать с другими, то, конечно, будет иметь значение частота таких реакций. В выигрыше останется тот препарат, у которого будет меньше побочных эффектов», – сказал Покровский.

Он отметил, что все вакцины в каком-то проценте случаев дают побочные реакции в виде температуры или недомогания, а статистика российского Минздрава весьма позитивная.

«Но нужно наблюдать дальше, расширять количество обследованных и внимательно относиться ко всем побочным эффектам. В этом плане показательны испытания вакцины AstraZeneca. Когда у ученых возникло подозрение на опасное осложнение, то они на время прекратили испытания препарата. У нашей вакцины, видимо, такого не случилось, но еще не так много участников испытаний», – заявил Покровский.

По его словам, вакцину не будут усовершенствовать. Тестирование пройдет в том же формате.

«Сейчас третья фаза, но на второй фазе тоже такие побочные эффекты были. Пока это все укладывается в стандартные результаты испытаний», – сказал Покровский.

Он напомнил также, что ученые иногда пренебрегают побочными эффектами при разработке вакцины от какого-либо заболевания.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19, его зарегистрировали 11 августа 2020 года. Первыми вакцинацию пройдут врачи и учителя, поставки вакцины в медицинские учреждения уже начались.​

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15 СЕНТЯБРЯ

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