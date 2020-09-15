РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске 17 сентября директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко объедет три недостроенных жилых комплекса и обсудит с представителями местной администрации дорожные карты по решению проблемы с обманутыми дольщиками, говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Более 1 тысячи обманутых дольщиков ждут свои квартиры в городском округе Подольск. Три жилых комплекса ЖК «Ренесанс», ЖК «Симферопольский» и дом на улице Серпуховской в ближайшее время рассмотрит наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков для принятия решения об обеспечении граждан готовыми квартирами или выплате компенсаций.

«В рамках объезда 17 сентября директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко обсудит с представителями местной администрации дорожные карты по каждому из жилых комплексов», - говорится в сообщении.

ЖК «Ренесанс» должен был состоять из двух домов общей жилой площадью более 50 тыс квадратных метров. Но еще в 2005 году произошла остановка строительства, с тех пор свои квартиры ждут более 500 обманутых дольщиков. Застройщик ООО «Фонд-Статус» признан банкротом. Строительная готовность первого дома – 50%, второго – всего 10%.

ЖК «Симферопольский» должен был состоять из шести домов и 370 квартир, практически все продал застройщик-банкрот ЗАО «Подольский ДСК». Но в 2016 году произошла остановка строительства, и более 370 дольщиков перешли в категорию обманутых. Строительная готовность от 50% до 90% в зависимости от корпуса.

В доме на улице Серпуховская в Подольске дольщиками признано более 230 граждан. Строительная готовность составляет более 60%, но довести до ввода объект застройщик ЗАО «ТЕКС» не смог, впоследствии его признали банкротом.