РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Депутаты Подольска не выявили нарушений в организации питания и соблюдении гигиенических требований в школе №20, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» - «Новая школа» член фракции в совете депутатов округа, муниципальный куратор партийного проекта Алексей Никулин провел мониторинг организации горячего питания для учеников начальных классов в школе №20. Директор школы, член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Марина Волчек провела экскурсию.

«В столовой питание осуществляется по графику, разводящему потоки учащихся. Также депутаты проверили на соответствие школьных санузлов гигиеническим требованиям. Все в порядке в школе и с санитарной обработкой кабинетов и технических помещений, в наличии санитайзеры, бесконтактные термометры, средства санитарно-эпидемиологической защиты», - говорится в сообщении.

По словам Никулина, в данном образовательном учреждении нарушений не выявлено.