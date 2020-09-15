РИАМО - 15 сен. Движение трамваев в Таганском районе Москвы восстановили после повреждения контактной сети на На Большой Калитниковской улице, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее трамваи №А, 45, 46 ходили по измененным маршрутам. Они курсировали до станции метро «Пролетарская» вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади.

«Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской улице», — отмечается в материале.