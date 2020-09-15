РИАМО - 15 сен. Все подъезды Реутова до конца текущего года будут полностью оборудованы системой видеонаблюдения в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья», таким образом Реутов станет первым муниципалитетом Подмосковья, в котором 100% домов будут взяты под видеоконтроль, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Компания МГТС (ПАО «Московская городская телефонная сеть») завершает монтаж 1090 подъездных видеокамер, в поле зрения которых попадают придомовые территории, фиксируются все входящие в дом люди. Информация с камер круглосуточно в режиме реального времени поступает в единый центр обработки данных «Безопасный регион», - сказал замглавы администрации Реутова Владимир Иванов.

Он уточнил, что просматривать видеозаписи системы могут сотрудники МВД. Если в зоне обзора было совершено правонарушение или преступление, следует обратиться в ближайшее отделение полиции, ее представитель обязан выгрузить соответствующую видеозапись из системы и приобщить к делу как доказательство.

«В рамках программы «Безопасный регион» мы уже оснастили камерами видеонаблюдения все въезды в город и места массового скопления людей. Под контроль как внутри, так и снаружи взяты все социальные объекты, школы и детские сады. Сейчас завершается реализация третьего этапа программы - подъездного видеонаблюдения. Ожидается, что это позволит снизить уровень правонарушений ориентировочно на 5-7%», - отметил Иванов.

Кроме того, в рамках социально-экономического партнерства с Реутовом МГТС ведет строительство высокоскоростной сети передачи данных по технологии GPON. В рамках соглашения о сотрудничестве между МГТС и администрацией города Реутова компания подключит к интернету 61,5 тысячи квартир.

«На встрече с представителями МГТС мы также поставили вопрос о предоставлении нашим жителям пакетных тарифов услуг по льготной цене. Компания пообещала пойти навстречу этому пожеланию», - добавил Иванов.

Всего система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет тысячи камер, размещенных в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках Подмосковья. Информацию с записывающих устройств используют для обеспечения общественной безопасности.