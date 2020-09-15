РИАМО - 15 сен. Баржа, проходившая под Крымским мостом, повредила один из рельсов строения, сообщает ТАСС.
Несущие конструкции не пострадали. Сейчас рабочие начали демонтировать поврежденную часть.
«Стрела находившегося на ней (на барже – ред.) крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался и повис», - говорится в сообщении.
Предпринимаются меры, чтобы повреждение не создало аварийных ситуаций для проходящих под мостом судов.
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