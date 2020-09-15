РИАМО - 15 сен. Баржа, проходившая под Крымским мостом, повредила один из рельсов строения, сообщает ТАСС.

Несущие конструкции не пострадали. Сейчас рабочие начали демонтировать поврежденную часть.

«Стрела находившегося на ней (на барже – ред.) крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался и повис», - говорится в сообщении.

Предпринимаются меры, чтобы повреждение не создало аварийных ситуаций для проходящих под мостом судов.​