РИАМО - 15 сен. По данным Банка России, официальный курс евро составил 89,36 рубля, курс вырос на 77,95 копейки, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара поднялся на 7,36 копейки до 75,18 рубля», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты спрогнозировали, что рубль к концу 2020 года укрепится до 69 рублей за доллар.

Это произойдет благодаря снижению волатильности рубля и стабильности золотовалютных резервов РФ, а также росту объемов экспорта золота и сельхозпродукции.​