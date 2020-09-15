РИАМО - 15 сен. Трамвайные маршруты временно изменились из-за повреждения контактной сети на Большой Калитниковской улице в Таганском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Трамваи следуют измененными маршрутами», — отмечается в материале.

На Большой Калитниковской улице по измененным маршрутам курсируют трамваи №А, 45, 46. Вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади они временно ходят до станции метро «Пролетарская».

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей в салонах трамваев.