РИАМО - 15 сен. Каждый год фиксируют случаи пищевого отравления съедобными грибами, чаще всего этого происходит из-за неумения отличать съедобные грибы от ядовитых, а также из-за неправильного приготовления блюд, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Московской области.

«Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы избежать отравлений, нужно следовать некоторым принципам – собирать или покупать только те грибы, которые точно известны. Нельзя пробовать сырые грибы на вкус, не рекомендуют собирать грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, около промышленных зон, так как они могут накапливать в высоких концентрациях ртуть, свинец и другие тяжелые металлы.

Также следует помнить, что нельзя покупать свежие, сушеные или законсервированные дикорастущие грибы с рук, в местах несанкционированной торговли.

Использовать в пищу можно только свежие, нечервивые, молодые грибы. Их нужно обрабатывать сразу после сбора, следует помнить, что при комнатной температуре грибы хранятся не более 3 часов.

Кроме того, их нужно тщательно мыть и отваривать перед обжариванием и засолкой. Также нельзя собирать грибы в полиэтиленовый пакет, для этих целей нужно использовать корзину.

Жителям Подмосковья напоминают, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников.

Еще есть блюда из грибов не рекомендуют детям и пожилым людям.