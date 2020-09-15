РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Выборы депутатов в горсовет в подмосковном Подольске признали действительными, в них приняли участие 14,88% избирателей, всего избрали 35 депутатов, сообщается на сайте администрации округа.

«Выборы в Подольске признаны действительными, в них приняли участие 14,88% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Всего в составе участковых избирательных комиссий работали 1405 человек, не считая наблюдателей, членов избирательной комиссии с совещательным голосом и так далее. МИК решила признать победившими на выборах по одномандатным округам 17 кандидатов в депутаты и 18 - по партийным спискам», - говорится в сообщении.

Одномандатниками стали Михаил Чириков (1-й округ), Сергей Кулев (2-й округ), Евгений Лукошникова (3-й округ), Любовь Ушанева (4-й округ), Максим Круглов (5-й округ), Денис Бесогонов (6-й округ), Алексей Никулин (7-й округ), Сергей Денисов (8-й округ), Елена Корастылева (9-й округ), Евгений Исаев (10-й округ), Юрий Стрелков (11-й округ), Юрий Алексеев (12-й округ), Ришат Сайфутдинов (13-й округ), Яна Гайша (14-й округ), Олег Паскарь (15-й округ), Александр Дудкин (16-й округ), Павел Красновид (17-й округ).

По единому избирательному округу 5% порог преодолели все партийные списки. Выборы по партийным спискам проводились по пропорциональной системе. У Всероссийской политической партии «Единая Россия» 10 мандатов, Подольского городского отделения КПРФ - 3, Партии пенсионеров в Московской области - 2, политической партии «Справедливая Россия» - 1, Московского областного отделения ЛДПР - 1, политической партии «Яблоко» - «Объединенных демократов» Московской области - 1.

От «Единой России» прошли Николай Пестов, Дмитрий Машков, Наталья Квашенникова, Михаил Семин, Марина Черногорова, Инна Горкавая, Алексей Батин, Глеб Козельцев, Татьяна Круглова, Алексей Стулов. От КПРФ - Геннадий Соловьев, Татьяна Никитас, Артур Корольков. От Партии пенсионеров - Иван Дорогих, Игорь Козлов. От «Справедливой России» - Сергей Кудинов. От ЛДПР - Артем Зозуля. От партии «Яблоко» - Алексей Старчак.