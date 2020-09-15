РИАМО - 15 сен. Соборная площадь у главного храма Вооруженных сил России в Московской области выступит основной площадкой для традиционного фестиваля фейерверков в этом году, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
Пройдет фестиваль фейерверков 19 сентября. Фестиваль откроют фрагменты легендарного салюта Победы, которым 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве чествовали героев-освободителей.
Финальным станет главный фейерверк, исполненный в цветах триколора. Кроме того, в программу войдут рассказы о городах нашей страны.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии