РИАМО - 15 сен. Адвокат Роман Филиппов будет теперь защищать интересы актера Михаила Ефремова, которого 8 сентября осудили за совершение пьяного ДТП со смертельным исходом, сообщает mk.ru.

«Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет. Специалист в области гражданского и уголовного права», – уточняется в сообщении.

Михаил Ефремов ранее отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Минюст подал ходатайство о лишении Пашаева статуса адвоката.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.