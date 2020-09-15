РИАМО - 15 сен. С первого августа аэропорт Шереметьево перевез 3,3 миллиона пассажиров, сообщил первый заместитель генерального директора по производству Международного аэропорта Шереметьево Андрей Никулин.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, 15 августа — со Швейцарией, но выехать туда могут только те, у кого есть вид на жительство в этой стране.
Также, 3 сентября стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения России с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
До этого авиасообщение со странами было прекращено из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии