РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Во вторник в поселке Красково городского округа Люберцы открыли мемориальную доску журналисту-фронтовику Дмитрию Синютину, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В торжественной церемонии приняли участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, представители СМИ округа, ветеранское сообщество, родственники корреспондента-фронтовика.

«В годы Великой Отечественной войны оружием Дмитрия Николаевича Синютина была винтовка, а в мирное время - журналистское перо. Он работал в редакции «Люберецкой правды», обучал журналистскому мастерству молодых коллег, рассказывал школьникам о войне. Теперь память об этом скромном и добросердечном человеке, верном своей профессии до самых последних дней, увековечена на фасаде дома, в котором он жил», - сказал глава.

Он добавил, что это знаковое событие не только для журналистского сообщества, но и всего округа произошло в юбилейный год - 75-летия Великой Победы. Ружицкий пожелал, чтоб об этом славном человеке и его непростом жизненном пути знает как можно больше молодых люберчан.

Он также отметил, что в городском округе Люберцы это первая памятная доска члену Союза журналистов России, участнику Великой Отечественной войны.

«Мемориальная доска установлена по инициативе люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья в рамках 14-й медианедели, которая сейчас проходит в округе», - сказал глава Люберец.

По словам председателя Союза журналистов Подмосковья, такие памятные доски журналистам-фронтовикам уже установлены в соседних муниципалитетах.

«Теперь «эстафета памяти» передана и Люберцам», - подчеркнула Чернышова.

С 14 по 18 сентября журналисты городского округа проводят традиционную медианеделю. В этот период запланированы Дни открытых дверей в редакциях СМИ, открытие очередного сезона «Люберецкой школы юнкоров», вручение медалей «100 лет Союзу журналистов России». Ключевым событием медианедели стало открытие мемориальной доски Синютину.​

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