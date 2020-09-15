РИАМО - 15 сен. Спад пассажиропотока по сравнению с 2019 годом в аэропорту Шереметьево составит 55-60%, сообщил первый заместитель генерального директора по производству АО «Международного аэропорта Шереметьево» Андрей Никулин.

«План по аэропорту в целом по 2020 году - 21,5 миллиона пассажиров. Это та цифра, на которую мы ориентируемся. Падение по сравнению с 2019 годом составляет примерно 55-60%», - сказал Никулин журналистам.

Он отметил, что в прошлом году аэропорт Шереметьево перевез почти 50 миллионов пассажиров.

Авиационная отрасль входит в список пострадавших от распространения коронавируса. Международное авиасообщение в России начало восстанавливаться с 1 августа.