РИАМО - 15 сен. Мосгорсуд перенес на 17 сентября рассмотрение апелляции на решение об аресте блогера Андрея Пыжа, так как его не ознакомили с материалами дела, сообщает «Интерфакс».

Пыжу вменяют незаконное получение данных, составляющих государственную тайну.

«17 сентября блогера доставят в Мосгорсуд для ознакомления с материалами дела», - говорится в сообщении.

Блогер Пыж является гражданином России и Украины. Он ведет YouTube-канал Urbanturizm, куда выкладывает видеоотчеты о вылазках на заброшенные или закрытые объекты.

Его задержали 5 августа в Москве сотрудники ФСБ. Мещанский суд арестовал его до 5 октября по обвинению в незаконном получении гостайны, ее распространении или перемещении носителей таких сведений за границу.

В свою очередь, блогер вины не признает. Его экс-адвокат Алексей Хальзов считает, что уголовное преследование не связано с деятельностью на YouTube.