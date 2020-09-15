РИАМО - 15 сен. Терминал С1 в аэропорту Шереметьево намерены открыть весной 2021 года, аэропорт планирует свою деятельность исходя из ситуации с коронавирусной пандемией, сообщил первый заместитель генерального директора Международного аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин.

«Терминал D мы открыли полностью, терминал С1 мы планируем открыть весной 2021 года. Мы его открыли, запустили, полетали три месяца и, к сожалению, были вынуждены остановить», - сказал Никулин журналистам.

Он отметил, что аэропорт планирует свою деятельность исходя из ситуации с коронавирусной пандемией.

«Мы пересмотрели (планы на – ред.) май, пересмотрели (планы на – ред.) август и сейчас еще раз смотрим, какие есть тенденции в мире, как открываются страны, как, в зависимости от условий пандемии, в каждой стране возобновляются авиаперевозки. И на основании этого строим свои планы по открытию терминалов и так далее», - заключил Никулин.