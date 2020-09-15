РИАМО - 15 сен. Терминал С1 в аэропорту Шереметьево намерены открыть весной 2021 года, аэропорт планирует свою деятельность исходя из ситуации с коронавирусной пандемией, сообщил первый заместитель генерального директора Международного аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин.
Он отметил, что аэропорт планирует свою деятельность исходя из ситуации с коронавирусной пандемией.
«Мы пересмотрели (планы на – ред.) май, пересмотрели (планы на – ред.) август и сейчас еще раз смотрим, какие есть тенденции в мире, как открываются страны, как, в зависимости от условий пандемии, в каждой стране возобновляются авиаперевозки. И на основании этого строим свои планы по открытию терминалов и так далее», - заключил Никулин.
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