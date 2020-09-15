РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 сен. В Домодедове разыскивают пропавшую 25 августа 83-летнюю женщину, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Плотникова (Участкина) Элеонора Захаровна, 83 года, город Домодедово, Московская область - поселок городского типа Уваровка, Можайский городской округ, Московская область. С 25 августа 2020 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Плотниковой 150 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее седые волосы и серо-голубые глаза. Женщина была одета в черный вязаный кардиган, черно-бело-бежевую полосатую футболку, серые брюки, бежевые мокасины, белый берет и светло-коричневую косынку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Плотниковой, просят сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру 112.