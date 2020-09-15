РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В Подольском роддоме врачи удалили у женщины огромную опухоль яичника размером с новорожденного ребенка, которая выросла за полгода, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты второго гинекологического отделения Подольского роддома прооперировали огромную опухоль яичника размером с доношенную беременность. Всего шесть месяцев потребовалось этому новообразованию, чтобы достичь таких размеров», - говорится в сообщении.

Жительниц Подольска попросили беречь себя и проходить обследования регулярно. При любых жалобах и подозрениях не затягивать и обращаться к доктору как можно скорее.