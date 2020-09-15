РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 сен. В Щелкове продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа, за первую неделю прививки сделали более 7 тысяч человек, из которых было 5 738 взрослых людей и 1,6 тысячи детей, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас в Щелковскую областную больницу поступило свыше 16 тысяч доз вакцины «Совигрипп», «Гриппол» и «Флю-М», - говорится в сообщении.

Сделать прививку можно в любом государственном медицинском учреждении, также на территории Щелкова действуют мобильные бригады по вакцинации.

Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов для вакцинации размещены на интерактивной карте.