РИАМО - 15 сен. Участники семинаров для членов военно-патриотических организаций Московской области в Одинцовском округе получили возможность изучить историю Великой Отечественной войны с помощью образовательной игры-викторины «Великая Отечественная война», в которой реализована дополненная реальность, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения «Бессмертного полка России».

С подмосковными юнармейцами встретился руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член региональной дирекции Московской области по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы Валерий Анисимов. Он рассказал о проекте «Знаменосцы Победы» и игре-викторине с элементами дополненной реальности.

«Победа ковалась каждым: кто сражался с оружием в руках, кто обеспечивал боеприпасами, одеждой, связью, продовольствием, кто воспитывал детей – все они могут называться знаменосцами Великой Победы – весь многонациональный народ нашей страны, который совершал подвиги на фронте и в тылу», — сказал Анисимов.

Он добавил, что с помощью проекта все участники могут перенестись на 75 лет назад, пройти испытания и поднять свое знамя Победы. При подготовке проекта использовали архивные фотографии, чтобы реконструировать крышу Рейхстага.

пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области 1 из 3

В рамках проекта «Знаменосцы Победы» раскрываются имена героев, входивших в разные штурмовые группы, которые с 30 апреля по 2 мая 1945 года пытались водрузить знамя Победы над Рейхстагом.

Участники семинаров также получили возможность изучить историю Великой Отечественной войны по технологии дополненной реальности с помощью игры-викторины «Великая Отечественная война».

«В этой викторине отлично сочетаются классические формы игры и образовательные элементы. Здорово, что авторы особо поработали над мультимедийной составляющей, дополнительными материалами. Это делает игру уникальным, динамичным, современным и уж точно нескучным продуктом», — отметил пресс-секретарь штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Антон Фурсов.

По его мнению, юнармейцы Подмосковья оценят викторину по достоинству и она станет для них одним из любимых занятий в свободное время.

Анисимов добавил, что разработчики сделали процесс получения важных знаний о событиях войны увлекательным. В игре можно совместить образовательный процесс и ознакомление с образцами военной техники и оружия с помощью мобильного устройства.

«Школьники Московской области одни из первых в стране получают возможность изучать историю в интересном формате. Мы уже получаем обратную реакцию от педагогов и школьников. Надеемся, что такой формат повысит интерес школьников к изучению истории нашей страны», — подчеркнул Анисимов.

Команды-победители получили в подарок викторину «Великая Отечественная война» и смогут ответить на все вопросы интеллектуальной игры вместе с участниками патриотических организаций городов Московской области.

Игру разработали и произвели в России специалисты лаборатории дополненной реальности ARLab.me по заказу центра «Без ограничений» с использованием средств гранта президента РФ.