РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 сен. В мытищинской гимназии №33 провели мониторинг качества обеспечения школ средствами санитарно-эпидемиологической защиты, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мониторинг проводили первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин совместно с председателем совета депутатов округа, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Андреем Гореликовым.

«Сегодня (во вторник - ред.) побывали в 33-й гимназии. Задача - посмотреть состояние учебного учреждения. Чистые туалеты, все посмотрели, чтобы убедиться. При входе измеряют всем температуру. Есть санитайзеры, можно обработать руки. Молодцы учителя, здесь очень трепетное отношение к ребятам», - сказал Чаплин.

Он добавил, что гимназия в отличном состоянии, совсем недавно ее открывали.