РИАМО – 15 сен. Роспотребнадзор обнаружил коронавирус на поверхностях Московского метрополитена, его нашли также в лечебных учреждениях, сообщает «Интерфакс».

«Мы на поверхностях находим положительные образцы (коронавируса - прим). Из 11 тысяч исследований - 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это доказывает опасность заражения при контакте с поверхностями. Если раньше исследования проводили в пробном режиме и лишь в нескольких регионах, то сейчас они проходят по всей стране.

Соцработники, медработники и добровольцы продолжают вкладывать свои силы в борьбу с распространением коронавируса. Важным условием для успешного проведения мероприятий по борьбе с Covid-19 является соблюдение гражданами социальной дистанции.

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15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.