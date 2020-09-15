РИАМО - 15 сен. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон о безопасности дорожного движения в отношении управления автомобилями по найму на основании иностранных водительских удостоверений, сообщается на сайте «МВД Медиа».
«С 1 июня 2017 года такое управление возможно только на основании российского национального водительского удостоверения, при этом данный запрет не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального», – напоминается в сообщении.
МВД предлагает расширить перечень граждан, на которых не будет распространяться указанный запрет. Предполагается, что он не будет касаться граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального.
Предполагается, что водители, входящие в указанную поправками категорию, смогут управлять автомобилем в РФ при осуществлении предпринимательской или трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, на основании национальных водительских удостоверений.
Законопроект вынесен на обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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