РИАМО – 15 сен. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о скорой российской миссии на Венеру, он заявил о ней после того, как западные ученые нашли в атмосфере Венеры биомаркеры, говорящие о возможной жизни на этой планете, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые Кардиффского университета Великобритании и Массачусетского технологического университета в Америке обнаружили в атмосфере Венеры фосфин. Он может иметь биологическое происхождение.

«У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры - совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета», - сказал Рогозин.

По его словам, проекты миссий по исследованию Венеры входят в проект единой госпрограммы космической деятельности России. Им займутся с 2021 по 2030 годы. Программу должны утвердить до конца этого года.​