РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») начал разрабатывать 9 на 19-миллиметровый пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули, говорится в сообщении пресс-службы института.

В настоящее время среди основных пистолетных патронов калибра 9 на 19 миллиметров, принятых на вооружение различными силовыми ведомствами РФ, есть патроны c пулей со стальным сердечником; с пулей повышенной пробиваемости и с пулей повышенной бронепробиваемости; патроны с обыкновенной пулей. Однако в отечественной номенклатуре востребованного калибра 9 на 19 миллиметров отсутствуют патроны, обеспечивающие бесшумную и беспламенную стрельбу.

«ЦНИИТОЧМАШ в рамках инициативной опытно-конструкторской работы начал создание 9 на 19-миллиметрового пистолетного патрона с дозвуковой скоростью пули. Патрон с дозвуковой скоростью пули с использованием прибора бесшумной стрельбы обеспечит бесшумную и беспламенную стрельбу, а также снизит рикошетирующее действие пули», – говорится в сообщении.

Снижение уровня импульсивного шума вместе с исключением пламенности выстрела с низким рикошетирующим действием пули будет способствовать снижению воздействия на органы слуха стрелка, а также повысит комфорт и безопасность при стрельбе.

«Применение разрабатываемого патрона позволит повысить эффективность и боевые возможности специальных подразделений различных силовых ведомств России», – сказал начальник отдела по разработке стрелкового оружия АО «ЦНИИТОЧМАШ» Вадим Малинников.

У ЦНИИТОЧМАШ значительный опыт разработки патронов, в том числе с дозвуковой скоростью пули. Еще в начале 50-х годов прошлого века в институте был создан 7,62-миллиметровый патрон образца 1943 года с уменьшенной скоростью пули. В 1985 году был принят на вооружение разработанный в ЦНИИТОЧМАШ аналогичный патрон в калибре 5,45-миллиметра. В последующем создали патроны для бесшумной стрельбы – индексы СП4, СП5, СП6 и СП16.

В 2019 году ЦНИИТОЧМАШ получил патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, признавшей изобретением разработанный в рамках ОКР «Удав», 9 на 21-миллиметровый патрон с уменьшенной скоростью пули. При стрельбе из пистолетов, оснащенных прибором для бесшумной стрельбы, он дает беспламенность и низкий уровень звука выстрела.