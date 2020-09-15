РИАМО - 15 сен. Московский городской суд признал законным решение о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову до декабря 2020 года, сообщает РИА Новости.

Сафронова обвиняют в государственной измене. Ранее Лефортовский суд постановил оставить его под стражей.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», - сказала судья Евгения Жигалева.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Это связано с секретностью сведений, содержащихся в деле. ​​