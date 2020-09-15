РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Климовский рыболовный клуб проведет 26 сентября на реке Рожай в Подольске фестиваль по рыбной ловле на донную и поплавочную удочки, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 26 сентября, Климовский рыболовный клуб проведет на Верхней Сосновке (река Рожай) фестиваль «Сосновка - 2020». Это будет турнир по одновременной ловле на донную и поплавочную удочки», - говорится в сообщении.

Старт соревнований в 14:00, финиш - в 17:00. Записаться на состязания можно в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».